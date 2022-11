Diebespaar in Donauwörth beim Ladendiebstahl erwischt

Am Freitag wurde ein Duo in Donauwörth dabei ertappt, wie es Waren aus einem Supermarkt stahl. Insgesamt gehen aber noch mehr Diebstähle auf ihr Konto.

Am Freitag sind ein Mann und eine Frau in Donauwörth beim Ladendiebstahl auf frischer Tat ertappt worden. Gegen 12.10 Uhr wurden die 41-jährige Frau und der 31-jährige Mann mit Wohnsitz in Donauwörth erwischt, als sie Lebensmittel klauten. Das Personal des Supermarkts in der Sallingerstraße beobachtete über die Überwachungsanlage, wie die Tatverdächtigen verschiedene Lebensmittel in einen Rucksack steckten. Als sie den Kassenbereich passierten, bezahlten sie lediglich ein Softgetränk, weshalb sie anschließend bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurden.

Dem Duo wurden noch mehr Diebstähle nachgewiesen

Bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei wurden weitere Waren aus einem anderen Geschäft aufgefunden, die auch schon von den beiden geklaut worden waren. Doch damit immer noch nicht genug: Dem Duo konnte noch eine weitere Tat nachgewiesen werden, die sich bereits zwei Tage vorher ereignet hatte. Insgesamt wurden drei Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (AZ)