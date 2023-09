Diebstahl stellt sich als Missverständnis heraus

Ein Mann parkt in Donauwörth ein Auto und als er es später nicht mehr finden kann, ruft er die Polizei. Der Fall ist schnell geklärt.

Ein kurioser Fall von Diebstahl hat die Polizeiinspektion in Donauwörth beschäftigt. Ein Mann parkte sein Auto in Donauwörth und als er es wieder abholen wollte, war es weg. Was erst nach einem Vergehen aussah, entpuppte sich als Missverständnis.

Der 65-Jähriger aus Rain stellte Anfang September seinen Pkw im Parkhaus am Donauwörther Bahnhof ab. Als er diesen am Donnerstag, also etwa drei Wochen später wieder mitnehmen wollte, stellte er fest, dass der Wagen weg war. Die Polizei ging laut Pressebericht anfangs davon aus, dass das Auto unrechtmäßig entwendet wurde.

Kurze Zeit später war der Fall jedoch geklärt. Ein Familienmitglied hatte den als entwendet gemeldeten Opel rechtmäßig genutzt und nicht wieder am Bahnhof abgestellt. (AZ)

