Diese Angebote gibt es bei der Allianz-Gebetswoche

Hoffnung lautet das Motto der weltweiten Allianz-Gebetswoche. Sie findet heuer erneut in Donauwörth statt und wird gestaltet von der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, dem Gospelhouse und der Freien evangelischen Gemeinde. So gibt es in dieser Woche Gelegenheit, von der Hoffnung des Evangeliums zu hören, sich kennenzulernen und zu beten. Alles unter der Überschrift „Miteinander Hoffnung leben“. Am heutigen Mittwoch, 15. Januar, geht es los im Gospelhouse, Nürnberger Straße 1, Eingang: Am Spitzigen Berg, Donauwörth, Beginn ist um 19 Uhr. Am Sonntag, 19. Januar, feiern die Gläubigen um 11 Uhr den Allianz-Gottesdienst im Gemeindesaal neben der Christuskirche, Pflegstraße 32. Danach kann es noch gemeinsame Zeit zum Austausch bei einem „Mitbring“-Buffet (jede/jeder bringt eine Kleinigkeit mit) geben. Die Angebote werden gestaltet von Pastor Simeon Haßler vom Gospelhouse und Elke Dollinger, Pfarrerin, Kantor Hans-Georg Stapff sowie ehrenamtlichen Gemeindemitgliedern. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis