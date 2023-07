Donauwörth

18:00 Uhr

Diese Frauen organisieren das Donauwörther Reichsstraßenfest

Plus Beim Reichsstraßenfest ist Donauwörth für vier Tage im Ausnahmezustand. Die Organisatorinnen der Stadt gewähren einen Blick hinter die Kulissen.

Von Helen Geyer

Fünf volle Aktenordner liegen auf den Schreibtischen, unentwegt klingelt das Telefon. Im Kulturbüro der Stadt Donauwörth herrscht reger Verkehr. Und das, obwohl eigentlich schon alles vorbereitet ist. Bei Iris Scheibel und Christiane Hauke laufen die Fäden zusammen, denn sie sind verantwortlich für die Planung und Durchführung des Reichsstraßenfests. Beide freuen sich auf das Spektakel: "Wir sind bereit fürs Fest."

Etwas nervös sei sie schon, gibt Christiane Hauke zu. Am Mittwoch beginnt das Reichsstraßenfest und in diesem Jahr ist sie zum ersten Mal bei der Gesamtorganisation dabei. "Es ist schon der Hammer, was da alles dahintersteckt." Besonders gefalle ihr, die Standbetreiber zu koordinieren und sich gegenseitig abzusprechen. Iris Scheibel ist bereits seit 2009 für die Organisation zuständig. Sie fügt hinzu: "Es ist sehr abwechslungsreich, womit wir uns beschäftigen: mit Bands, einem Sicherheitskonzept oder der Gastronomie. Es ist ein breites Spektrum."

