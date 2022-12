Donauwörth

vor 57 Min.

Diese junge Donauwörtherin steht hinter dem Start-up "Digitales Buntes Brett"

Plus Meike Mitlehner ist erst 23 Jahre alt und bereits selbstständig. Mit ihrer Geschäftsidee will sie dem Fachkräftemangel begegnen und Schülern zum passenden Beruf verhelfen.

Von Fabian Kapfer

Was mache ich nach der Schule? Diese Frage treibt viele junge Menschen um. Auch Meike Mitlehner aus Donauwörth war lange auf der Suche nach ihren beruflichen Zielen. Eigentlich wollte die 23-Jährige studieren, doch dann entschied sie sich doch für ein Praktikum, später für eine Ausbildung. Die Frage, wie Schüler und Arbeitgeber gut zusammenfinden können, beschäftigte sie intensiv, und am Ende entwickelte sich daraus eine Geschäftsidee. Mit "Digitales Buntes Brett" hat sich die junge Frau in die Selbstständigkeit gewagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

