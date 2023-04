Diese Kinderbücher empfehlen Buchexperten aus der Region

Am 2. April ist internationaler Kinderbuchtag. Grund genug, ein paar Lesetipps für den Nachwuchs auszupacken. Die Redaktion hat bei echten Experten nachgefragt.

Seit 1967 wird am oder um den 2. April, dem Geburtstag von Hans Christian Andersen, der Internationale Kinderbuchtag gefeiert. Damit soll die Freude am Lesen unterstützt und Interesse für das Kinder- und Jugendbuch geweckt werden. Passend dazu hat die Redaktion örtliche Lese-Expertinnen aus den zahlreichen Büchereien im Landkreis Donau-Ries gefragt, welche Kinderbücher Sie empfehlen - zum selber Lesen, selber Schauen oder selber Zuhören.

Foto: Diogenes Verlag/Adobe Stock

Die drei Räuber von Tommi Ungerer, ab 3 bis 6 Jahre

Darum geht es: Drei schreckliche Räuber versetzen das ganze Land in Angst und Schrecken. Sie unternehmen nächtliche Raubzüge und überfallen mit Vorliebe vorbeifahrende Kutschen. Ihre Beute, meist Gold, Perlen und Edelsteine, schleppen sie in ihr geheimes Versteck hoch oben in den Bergen. Eines Nachts kommt es, dass in einer Kutsche nur ein kleines, trauriges Waisenmädchen namens Tiffany sitzt. Sie ist auf dem Weg zu einer seltsamen Tante, bei der es aber eigentlich gar nicht wohnen will. So ist sie hocherfreut, dass die Räuber sie in ihr Versteck mitnehmen. Dort kümmern sich die drei liebevoll um das Mädchen. Tiffany entdeckt am anderen Morgen die vielen Kisten voll mit den geraubten Schätzen. Auf die Frage, was die Räuber mit all dem Reichtum anfangen wollen, sind diese zunächst verwirrt. Sie hatten sich noch nie Gedanken gemacht, wofür sie das ganze Gold eigentlich ausgeben wollen. Weil sie aber Tiffany in der Zwischenzeit lieb gewonnen haben, kaufen die Räuber ein großes, prächtiges Schloss. Sie gehen im ganzen Land auf die Suche nach anderen unglücklichen und verlassenen Kindern und bringen sie dorthin, um dort für sie zu sorgen. Die Kinder blieben im Schloss, bis sie alt genug sind, zu heiraten. Sie bauten sich Häuser in der Nähe. Bald war eine kleine Stadt entstanden und aus Dankbarkeit errichteten sie eine Stadtmauer mit drei mächtigen Türmen. Für jeden Räuber einen.

Diese Botschaft steckt drin: In jedem harten Menschen steckt irgendwo ein weicher Kern, der gefunden werden will. Manchmal ist es ein kleines Mädchen, das böse und unbarmherzige Menschen dazu bringt, die Taten zu reflektieren, sodass sie merken, dass diese Taten eigentlich sinnlos waren. Am Ende Dankbarkeit zu spüren ist doch viel wichtiger. (Susanne Wiedemann, Bücherei Ebermergen)

Doktor Maus von Christa Kempter, ab 4 Jahre

Darum geht es: In der Sprechstunde von Doktor Maus geht es lustig zu. Die Sprechstunde dauert von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und findet in der Scheune am Waldrand statt. Die Lieblingsspeise von Doktor Maus sind Käsewürfel, die isst er auch während der Sprechstunde. Weil er so klein ist, braucht er drei Kissen als Unterlage. In seine Sprechstunde kommen ein Huhn, ein Hund, ein Bär, ein Kaninchen, eine Eule und ein Fuchs. Das Besondere ist, dass bei Doktor Maus alle zusammen drankommen und sich gegenseitig Tipps geben. Medikamente werden nicht verschrieben. Am Abend sind alle gesund und gehen zufrieden nach Hause.

Diese Botschaft steckt drin: Die Patienten helfen sich gegenseitig, hören einander zu und schließen Freundschaft. Einander helfen, zuhören und Freundschaft schließen sind die Botschaften des Buches.

Foto: Thenemann/Adobe Stock

Der Räuber Hotzenplotz - Schluss mit der Räuberei von Ottfried Preußler, ab 6 Jahre

Darum geht es: Der Räuber Hotzenplotz ist wieder da und sorgt für Aufregung bei Kasperl, Seppel, der Großmutter und bei Wachtmeister Dimpfelmoser. Der Kinderbuch-Klassiker begeistert auch nach 60 Jahren noch viele Kinder, die mit Kasperl und Seppel gerne auf Räuberjagd gehen. Doch im dritten Band beschließt Hotzenplotz, ein ehrlicher Mensch zu werden und die Räuberei an den Nagel zu hängen. (Caroline Hertle, Bücherei Wemding)

Wir zwei si Foto: Baumhaus/Adobe Stock

Wir zwei sind füreinander da von Michael Engler, ab 4 bis 6 Jahre

Darum geht es: Im Buch geht es um einen kleinen Hasen, der im Frühling sehnsüchtig darauf wartet, bis sein Freund der Igel endlich aus dem Winterschlaf erwacht. Als der kleine Igel endlich wach ist, wollen die beiden sofort spielen gehen. Doch dann wird der Hase plötzlich krank. Der Igel ist hin- und hergerissen. Soll er bei seinem kranken Freund bleiben oder lieber mit den anderen spielen gehen? Er hat sich doch so darauf gefreut. Am Ende beschließen alle, gemeinsam bei dem kleinen Hasen zu bleiben, sodass er immer Gesellschaft hat und schnell wieder gesund wird. Und schon bald können sie wieder alle zusammen herumtoben!

Diese Botschaft steckt drin: Ein Bilderbuch über Gemeinschaft und Zusammenhalt. (Petra Lehner, Bücherei Wolferstadt)

Foto: Bastei Lübbe/Adobe Stock

Schlafenszeit im Zoo von Sophie Schönwald, ab 3 bis 5 Jahre

Darum geht es: Eigentlich ist es Schlafenszeit im Zoo. Der Zoodirektor schnarcht schon genüsslich in seinem Bett. Sein kleiner Assistent Ignaz Igel wird jedoch von einem Geräusch erschreckt. Oh je! Ein schlafwandelnder Elefant ist ins Seehundebecken gefallen. Kaum ist das Problem gelöst und Ignaz ist fast einschlafen, wird seine Hilfe wieder von einem Zootier gebraucht. Und so geht das die ganze Nacht. Als endlich alle Tiere zufrieden schlafen und der fleißige Ignatz sein Köpfchen aufs Kissen legt, schrillt der Wecker. (Gabi Pfefferer, Bücherei Tapfheim)

Diese Botschaft steckt drin: Einfach ein schönes Buch, das zum Einschlafen passt.

Der Foto: dtv/Adobe Stock

Der Löwe in der Bibliothek von Michelle Knudsen, ab 4 Jahre

Darum geht es: In einer Bibliothek gibt es Regeln. Und die gelten auch für Löwen. Die strenge Bibliotheksleiterin Frau Pepper achtet peinlich genau auf die Einhaltung der Hausregeln. Doch als eines Tages ein Löwe in der Bibliothek auftaucht, weiß niemand so recht, was jetzt zu tun ist. Frau Pepper befindet, dass er bleiben darf – solange er sich an die Regeln hält. Und siehe da, der Löwe benimmt sich vorbildlich. Er geht langsam, brüllt nicht, und in der Märchenstunde hört er aufmerksam zu. Mehr noch: Er macht sich richtig nützlich. Aber als etwas Schlimmes passiert, bricht der Löwe sämtliche Regeln. Was nun?

Diese Botschaft steckt drin: Eine spannende Geschichte mit einer liebenswerten Leitfigur, die deutlich macht, dass Regeln wichtig sind, aber auch einmal übertreten werden dürfen. (Lieselotte Schnitzer, Bücherei Kaisheim)

Foto: Atlantis/Adobe Stock

"böse" von Lorenz Pauli und Kathrin Schärer, ab 4 Jahre

Darum geht es: Die Tiere auf dem Bauernhof entdecken, dass die Sache mit Gut und Böse nicht immer so einfach ist, wie es zunächst erscheint. Anfangs lustig Gemeintes läuft durch Schadenfreude, Schaulust, Voreingenommenheit und Hilflosigkeit aus dem Ruder. Pferd, Hund, Schwein, Hahn, Maus, Katze, Taube und Ziege finden dennoch Wege, durch mutiges und schlaues Handeln aus solch einer Situation wieder herauszufinden.

Diese Botschaft drin: Eine hintergründige Geschichte über Abgründe und Gründe, über Sicht und Absicht. Die emotionalen Bilder laden zum Gespräch mit Kindern geradezu ein. (Christine Dippner, Bücherei Fünfstetten).

Foto: Moritz/Adobe Stock

Eine Dose Kussbonbons von Michel Gay, ab 3 Jahre

Darum geht es: Es erzählt von Zeo, dem kleinen Zebrajungen, der zum ersten Mal ins Ferienlager fährt. Als ihm jedoch bewusst wird, dass er dort ohne Mama und Papa übernachten soll, wird ihm mulmig. Seine Eltern haben eine tolle Idee: Kussbonbons! „Das ist wie ein Abziehbild – nur mit Küssen drauf statt Bildern.“ Zeo bekommt davon eine ganze Dose voll. Auf der Zugfahrt merkt Zeo, dass auch die anderen Kinder ihre Eltern vermissen und verteilt den Inhalt seiner Kussbonbon-Dose. Dank der Kussbonbons ist niemand mehr traurig und Zeo lernt schnell alle Kinder kennen. Im Ferienlager angekommen, haben sich Zeo und seine neuen Freunde viel zu erzählen und alle Sorgen sind verflogen.

Diese Botschaft steckt drin: Michel Gay erzählt eine rührende, aber auch abenteuerliche Geschichte, die den Kinderalltag und Ängste ernst nimmt und tröstend ist. Besonders die wunderschönen Illustrationen, die ebenfalls vom Autor stammen, machen Lust das Buch immer wieder in die Hand zu nehmen. (Beate Roger, Bücherei Rain)

Eine wilde Symphonie Eine wilde Symphonie Foto: Bastei Lübbe / Adobe Stock

Eine wilde Symphonie von Dan Brown, von 4 bis 8 Jahre

Darum geht es: Pssst! Spitzt eure Ohren, Musik liegt in der Luft. Und zwar klassische Musik! Ein sehr schönes Buch, um Kinder an die Musik und Ihre Instrumente heranzuführen. Wie kann man Tiere mit Musik darstellen? Das zeigt uns Maestro Maus und schwingt den Taktstock und stellt uns seine musikalischen Freunde vor. Sie alle verraten uns nicht nur ein Geheimnis, sie trompeten, quaken, zirpen, trällern und trommeln auch, was das Zeug hält. Toll ist, dass ihr euch mithilfe einer kostenlosen App die eigens für dieses Buch von Dan Brown selbst komponierte Musik anhören und herunterladen könnt. Einfach Smartphone über die Seite halten und schon wird die Musik abgespielt. Ein wildes und zeitloses Bilderbuchabenteuer zum Lesen, Hören und Staunen!

Dieses Buch wird auch im Rahmen des Harburger Kulturherbstes am 16. September 2023 in der Stadtbücherei Harburg vorgestellt. (Kristina Hahn, Bücherei Harburg)