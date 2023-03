Donauwörth

Diese Möglichkeiten gibt es für Co-Working in Donauwörth

Plus Gleich zwei Orte zum Co-Working, also dem flexiblen Arbeiten in offenen Bürogemeinschaften, gibt es demnächst in Donauwörth. Das sind die Optionen.

In den vergangenen Jahren hat sich mit Co-Working eine neue Art des Arbeitens entwickelt: Menschen, die in unterschiedlichen Firmen und Berufen arbeiten, teilen sich Räume. Über 500 solcher offener Bürogemeinschaften gibt es in Deutschland laut der Vergleichsplattform "Coworking Guide". Jetzt kommt Co-Working nach Donauwörth – und das gleich im Doppelpack.

DonauWork: Arbeiten, Austausch und Events in Donauwörth

Ab 2. Mai bietet das DonauWork Arbeitsplätze und einen Ort des Zusammentreffens in der Reichsstraße 28 (ehemals Ladengeschäft der Kleidungsmarke "Orsay"). Hinter DonauWork stecken die Stadt Donauwörth, der Wirtschaftsförderverband Donauries, das Unternehmen Sigel sowie das Team des KultWork, ein bereits seit 2021 bestehender Co-Working-Space in Nördlingen.

