Diese Spende für die Kartei der Not hat eine besondere Geschichte

Angelika Osenberg hatte vor 42 Jahren Knochenkrebs. Die Diagnose war der Beginn einer langjährigen Spendenaktion. Diese erfährt nun eine Neuauflage. Aus eigentlich traurigem Anlass.

Ein zweites Mal hat das Schicksal sie zusammengebracht. Damals - im Jahr 1980 - war es die Krebsdiagnose von Angelika Osenberg, die zu dem Zeitpunkt noch Gerstmeier hieß. Gottfried Funk aus Donauwörth war ihr Lehrer an der Ludwig-Bölkow-Berufsschule in Donauwörth. Die lebensbedrohliche Erkrankung der damals 15-Jährigen rüttelte ihn auf. Osenberg litt an Knochenkrebs, verlor ein Bein. Die Ärzte hatten ihr wenig Hoffnung gegeben, doch die Schülerin überlebte. Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, bezahlte damals die so wichtigen Medikamente. Seitdem organisierten Funk, Osenberg und über die Jahrzehnte viele Schulklassen immer wieder Spendenaktionen, um die Stiftung zu unterstützen. Jetzt machen die beiden die 20.000 Euro voll.

Angelika Osenberg ist mittlerweile dreifache Mutter, ihr Sohn Florian - später selbst an der Berufsschule - sammelte ebenfalls für die Kartei der Not. Gottfried Funk machte aus der Idee eine gute Tradition und Jahr für Jahr zahlte die Gemeinschaft dank Spendensammlung in den Klassen auf das Konto der Kartei der Not ein. Im Jahr 1980 waren es knapp 400 Mark, bei der letzten Sammlung im Jahr 2011 waren es zuletzt 700 Euro.

Nach elf Jahren Pause machen Angelika Osenberg und ihr ehemaliger Lehrer Gottfried Funk die Spendensumme rund

Denn mit dem Beginn des Ruhestandes von Funk endete leider die Tradition für den guten Zweck. Bis 2011 und über die 32 Jahre hinweg hatte die Berufsschule exakt 19.408,70 Euro zusammengebracht. "Eigentlich hat es mich schon immer gezwickt, dass wir die 20.000 Euro nicht vollgemacht haben", sagt Funk. Das hat er jetzt nachgeholt. Ganz ohne Spendenaktion, einfach nur gemeinsam mit Angelika Osenberg. Beide spenden privat.

Denn im Jahr 2022 erhielt Funk die gleiche Diagnose wie damals, 1980, seine Schülerin. Der Knochenkrebs beschert auch ihm einen Leidensweg, doch er hat sich auf den Weg gemacht, den Krebs zu besiegen. In dieser für ihn schwierigen Zeit denkt er aber zurück und an die, denen es noch schlechter geht. Und so kam Funk mit Osenberg und deren Sohn Florian erneut zur Donauwörther Zeitung und übergab 700 Euro an Redaktionsleiterin Barbara Wild für die Kartei der Not. Ein Schutzengel, den Osenberg an ihren ehemaligen Lehrer übergab, soll dafür sorgen, dass beide im kommenden Jahr wieder gemeinsam spenden können. (fene)

