Diese vier Männer sind Säulen der beruflichen Weiterbildung bei der Vhs

Für Computerkurse, Technisches Zeichnen und mehr: Die Volkshochschule in Donauwörth würdigt langjährige Dozenten mit der Goldenen Ehrennadel des Verbandes.

Sie sind seit mehr als drei Jahrzehnten Säulen der beruflichen Weiterbildung bei der Volkshochschule (Vhs) Donauwörth: Xaver Mayr ist seit 36 Jahren dabei, Michael Krepkowski und Gottfried Funk seit 34, Gerhard Götz seit 30. Als Dozenten geben sie ihr Wissen weiter. Wissen aus dem technischen Bereich. Bei einer Feierstunde im Foyer der Geschäftsstelle im Spindeltal würdigte der Vorsitzende Paul Soldner das Tun des Quartetts. Für ihn sei bemerkenswert, „dass es sich nicht um Vertreter von Sport, Sprachen oder Geisteswissenschaften handelt, sondern um Techniker“. Jeder wisse, ob Insider oder Fachlaie, „wie rasant sich gerade auf diesem Sektor die Entwicklungen und Veränderungen vollzogen haben“.

Geehrt wurden die vier Männer mit der höchsten Auszeichnung des Bayerischen Volkshochschul-Verbandes (BVV), der Goldenen Ehrennadel. Dazu gab es Ehren- und Dankurkunden. BVV-Aufsichtsratsvorsitzende Gudrun Reißer betonte, wie sehr sie das Engagement und die Power der Männer schätze. Es sei wichtig, dass die Volkshochschule dank der hoch qualifizierten Dozenten entsprechende Kurse habe anbieten können.

Die vier Dozenten aus Donauwörth blicken auf lange Tätigkeiten zurück

Im persönlichen vis-à-vis blickten die vier Männer auf die Startphase zurück und bekannten, dass es ihnen all die Jahre Spaß gemacht habe. Michael Krepkowski arbeitete in der Industrie, als er als Dozent nebenberuflich für die Volkshochschule im EDV-Sektor wirkte. Angesprochen und zum Mitmachen aufgefordert worden sei er damals von FOS-Direktor Karl Rieger. Erste Computer-Kurse zum Thema Datenbank hätten bis zu 16 Teilnehmer gehabt. Alles sei anfangs für viele Neuland gewesen „und das Interesse daher enorm hoch“.

Gottfried Funk hat „Technisches Zeichnen“ unterrichtet, als ihn Konrad Böswald animierte, das CAD-System (computerunterstütztes Konstruieren) als Vhs-Kurs anzubieten. „Ich musste mich selbst erst einmal einarbeiten und die ersten Kurse fanden dann im Gymnasium statt, weil wir an der Berufsschule kein entsprechendes Equipment hatten.“ Dafür seien dann 180.000 D-Mark von der Vhs in die Hand genommen worden, gefördert vom Staat, um die Erstausstattung in einem Raum der Berufsschule einzurichten. Seit dieser Zeit habe die Vhs regelmäßig investiert, um auf dem neuesten Stand zu sein.

Die Metalltechnik-Kurse starteten gleich mit vier Kursen im Jahr

Steuerungstechnik und Pneumatik war das Handlungsfeld von Gerhard Götz, der ebenfalls an der Berufsschule unterrichtete. Pneumatik sei das Thema seiner Ingenieur-Arbeit gewesen. Bei seiner Einarbeitung in Elektropneumatik habe er damals sogar feststellen müssen, erzählt er mit einem Schmunzeln, „dass angebotene Lösungen von Aufgaben schlicht falsch waren“. Als begeisterter Skat-Spieler wollte er einmal einen entsprechenden Kurs machen, „aber es fanden sich nicht genügend Interessenten“.

Komplett neu in Schwaben sei es gewesen, als die Vhs Donauwörth Kurse in CNC Metalltechnik einführte, erinnert sich Xaver Mayr, der damals gerade mal zwei Jahre als Lehrer an der Berufsschule arbeitete. Das Interesse sei so groß gewesen, dass man vier Kurse im Jahr (je 160 Stunden Dauer) realisieren konnte. „Was dann nur mit zusätzlicher, externer Hilfe zu bewältigen war.“ (AZ)