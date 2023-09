Donauwörth

15:42 Uhr

Dietmar Bartsch in Donauwörth zum Ukrainekrieg: "Schluss mit dem Töten"

Plus Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag Dietmar Bartsch spricht in Donauwörth über den Ukrainekrieg, soziale Ungerechtigkeit und die Lage seiner Partei.

Von Gitte Händel

Wie kommt sie zustande, die Differenz zwischen dem Potenzial, das man der Partei Die Linke angeblich zuschreibt, und den tatsächlichen Wahlergebnissen? Die Differenz zwischen 20 Prozent und knapp über ein Prozent, wie die Wahlprognose für Bayern gerade lautet? Darauf hatte letztlich auch Dietmar Bartsch keine griffige Antwort, als er im Café Hummel in Donauwörth zu Gast war.

Dietmar Bartsch ist einer der beiden Fraktionsvorsitzenden der Partei Die Linke im Bundestag. Er leistete mit seinem Auftritt in Donauwörth Unterstützung für die Wahlkämpfer in Bayern. „Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass er einmal zu uns kommt“, sagte Manfred Seel, Spitzenkandidat in Schwaben, zur Begrüßung. „Jetzt ist es endlich so weit.“

