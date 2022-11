Donauwörth

Diskussion um Lärm: Juze Donauwörth muss Veranstaltung absagen

Plus Es war zu laut. Das ist der Grund, warum die Türen des Juze Donauwörth zuletzt geschlossen bleiben mussten. So geht es mit dem Jugendtreff weiter.

Von Celine Theiss

Es ist eine jahrzehntealte Diskussion: Die Jugend feiert und ist dabei so laut, dass sich Anwohner von dem Lärm belästigt fühlen. Soweit nichts Neues. Diesmal trifft es das Jugendzentrum (Juze) in Donauwörth. Am 5. November, zur Lichternacht, wollten die Jugendlichen eine Party schmeißen. Diverse Beschwerden machten ihnen im Vorfeld einen Strich durch die Rechnung. Das Event wurde abgesagt. Wie geht es nun weiter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

