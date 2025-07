Neue Häuserblöcke in Donauwörth: Soll man sie ablehnen?

Wer derzeit eine Wohnung sucht in der Region, der findet bei den einschlägigen Immobilienportalen nur ein überschaubares Angebot. So richtig eng sieht es in Donauwörth aus. Je nach Anbieter sind im Internet aktuell zwischen zehn und 15 Wohnungen eingestellt. Die Preise für mitunter auch recht alte Wohnungen rangieren unterdessen in vormals wohl nie gekannten Sphären auf dem privaten Markt. Trotz des hohen Drucks sind im Donauwörther Stadtrat zuletzt des Öfteren Wohnbauprojekte zumindest teilweise zurückgewiesen oder Entscheidungen darüber vertagt worden. Da drängt sich förmlich eine Frage auf: Kann sich die Stadt das angesichts der prekären Lage noch leisten?

