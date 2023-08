Donauries-Ausstellung: Autofahrer missachten Straßensperre

Die Polizei kontrolliert die gesperrte Neudegger Allee und stellt eine Vielzahl an starrköpfigen Verkehrsteilnehmern fest.

Wegen "wiederkehrender Beschwerden" über die Missachtung der Straßensperrungen an der Neudegger Allee in Donauwörth haben Beamte der PI laut Polizeibericht am Donnerstagvormittag Kontrollen durchgeführt. Tatsächlich versuchte innerhalb von nur zwei Stunden eine zweistellige Zahl an Verkehrsteilnehmern, entweder verbotswidrig den Aufbaubereich der Donauries-Ausstellung zu queren oder auf dem ausschließlich für Rettungsfahrzeuge freigegebenen Damm in Richtung Donau-Ries-Klinik zu gelangen. Die Ahndungshöhe liegt jeweils bei mindestens 50 Euro. Auch für die kommenden Tage kündigt die Polizei Kontrollen an. (AZ)