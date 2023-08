Donauwörth

06:00 Uhr

Donauries-Ausstellung bietet digitale Hilfestellung für Senioren

Am Digitallotsen-Stammtisch trafen sich am Mittwoch bei der Donauries-Ausstellung interessierte Seniorinnen und Senioren, um sich aus erster Hand über Smartphone, Tablet und Computer informieren zu lassen.

Plus Am Mittwoch ist auf der Messe in Donauwörth Seniorentag. Die Digitallotsen helfen beim Umgang mit Smartphone, Tablet und Co.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Barbara Herbst hat Angst. Sie befürchtet, am Handy eine falsche Taste zu drücken. Deshalb sucht die Rentnerin aus Riedlingen Unterstützung. Bei der Donauries-Ausstellung in Donauwörth sitzt sie mit anderen Ratsuchenden am Digital-Stammtisch. Gina Renner versucht, ihr die Angst zu nehmen. Dafür ist sie eigens ausgebildet, wie derzeit rund 50 Digitallotsen in acht Kommunen. „Weitere werden dazu kommen“, kündigt Laura Brummer an, die beim Landratsamt hilft, Seniorinnen und Senioren für die digitale Welt fit zu machen.

Helmut Spandel (Bäumenheim) hat sich ebenfalls zum Digitallotsen ausbilden lassen. „Schnell eine Nachricht mit dem Smartphone schreiben, im Internet nach aktuellen Veranstaltungen suchen oder ein Foto mit der Handykamera aus dem Urlaub versenden“, erzählt Spandel, „das gehört für viele zum Alltag, ist aber oft bei älteren Menschen mit großen Fragezeichen versehen.“ Auch er versucht, digitale Geräte wie Smartphone, Tablet oder Laptop verständlich zu machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen