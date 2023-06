Donauwörth

Donauwörth begrenzt die Förderung von Mini-Photovoltaikanlagen

Plus Seit dem vergangenen Juli zahlt Donauwörth 100 Euro für ein Modul, 200 Euro für zwei Module. Doch wer noch eine Förderung möchte, sollte jetzt schnell sein.

Von Martina Bachmann

Was tun, wenn die Stromrechnung einem die Tränen in die Augen treibt? Selbst den Strom produzieren, lautete für viele Menschen zuletzt die Antwort. Wer sich die große Photovoltaikanlage auf dem Dach nicht leisten kann oder will – oder schlicht kein geeignetes Dach zur Verfügung hat – der kann bei den sogenannten Mini-Photovoltaikanlagen zuschlagen. Die werden am Balkongeländer oder auf dem Dach der Gartenhütte beziehungsweise der Garage befestigt und mittlerweile selbst von Discountern angeboten. Die Stadt Donauwörth hat Bürgerinnen und Bürger zuletzt beim Kauf solcher Anlagen unterstützt. Doch das ändert sich jetzt.

Im Juli vergangenen Jahres hatte der Werk- und Umweltausschuss des Stadtrates die Förderung der Kleinst-Photovoltaikanlagen beschlossen. 100 Euro bekamen die Donauwörtherinnen und Donauwörther für ein Modul, 200 Euro bei zwei Modulen. Mittlerweile sind die Anlagen aber deutlich günstiger zu haben, sagt Klimaschutzmanager Stefan Rösch. Für rund 750 Euro könne man bereits ein Modul ergattern. Deshalb wurde die Förderung im Ausschuss zuletzt nicht nur auf 75 Euro gedrosselt - sie läuft sogar demnächst bald aus.

