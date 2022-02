Donauwörth bewirbt sich um das Geopark-Besucherzentrum

In den Wettbewerb um das Geopark Besucherzentrum mischt jetzt ein unerwartete Bewerber mit. Wie Donauwörth seine Ambitionen begründet.

Die Stadt Donauwörth bewirbt sich als Standort für ein Geopark-Besucherzentrum. Bereits im Dezember hatte die Große Kreisstadt fristgemäß ihr Interesse beim Landratsamt Donau-Ries bekundet, nun wird daraus eine offizielle Bewerbung. Auch Nördlingen und Mönchsdeggingen haben ihre Bewerbung bereits in den Ring geworfen.

Die Begründung für die Initiative aus Donauwörth ist laut Pressestelle: "Bekanntlich liegt Donauwörth im Vor-Ries und mit der historischen Altstadt, den Stadtteilen Riedlingen, Wörnitzstein, Zirgesheim, Schäfstall und der Parkstadt in der Gebietskulisse des Nationalen Geopark Ries."

Das Gebiet sei aufgrund der geologischen Gegebenheiten genau definiert und festgelegt, alle Gebiete der Stadt nördlich der Donau mit der sogenannten bunten Trümmermasse des Meteoritenauswurfes überzogen und ein prägendes Indiz.

Geopark-Besucherzentrum: Womit Donauwörth punkten will

Bereits seit einigen Jahren positioniere sich die Stadt mit ihren hervorragenden Anbindungen zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und ihrer breit aufgestellten touristischen Infrastruktur als südöstlicher Zugang des Nationalen Geoparks Ries. "Auch wenn Donauwörth auf den ersten Blick nicht sofort mit dem Rieskrater in Verbindung gebracht wird, können in und um Donauwörth ganz neue Aspekte des Ries-Ereignisses beleuchtet und aufgezeigt werden", heißt es in der Begründung aus dem Rathaus.

Der Mangoldfelsen in Donauwörth ist ein geologisches Zeugnis des Ries-Auswurfes. Foto: dz

Themen wie Frankenjura, Schwäbische Alb oder Kesseltal könnten unter die Lupe genommen werden, die Römer oder das Pilger- und Wallfahrtswesen, denn viele namhafte Pilgerwege gehen übers Ries. "Damit würden sich die verschiedensten Aspekte an strategisch gut verteilten Orten und Museumsstandorten sowohl im Rieskrater selbst wie auch im Vor-Ries ergänzen und allen künftigen Besuchern und Geotouristen einen echten Mehrwert bieten", heißt es weiter.

Die Stadt hat auch schon konkrete Vorstellungen für ein Gebäude: Das Areal des Klosters St. Ursula in der historischen Altstadt in Donauwörth würde sich anbieten - nahe an der Reichsstraße und dem 50 Meter entfernten Mangoldfelsen, der ein geologisches Zeugnis des Ries-Auswurfes ist. In ersten Gesprächen signalisierten die Eigentümer Aufgeschlossenheit dafür, einen Teilbereich des Areals für diese Nutzung zur Verfügung zu stellen.

Vorschlag für einen Standort des Geopark Besucherzentrums

Im Klosterareal werden bekanntermaßen durch den Auszug der Mädchenrealschule im Sommer 2023 umfangreich Räumlichkeiten frei. Sollte Donauwörth den Standortzuschlag erhalten, könnte gemeinsam mit dem Eigentümer eine konkrete Planung entwickelt werden, heißt es aus dem Rathaus. Ein größerer Veranstaltungssaal wird zudem nach Abschluss der Sanierung im benachbarten Tanzhaus zur Verfügung stehen.