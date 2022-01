Donauwörth

vor 33 Min.

Donauwörth: Drei verkaufsoffene Sonntage beschlossen

Beim Maimarkt, wie hier 2019, tummelten sich stets am Samstag und Sonntag viele Menschen in der Stadt.

Plus An drei Wochenenden gibt es 2022 in Donauwörth Sonderöffnungszeiten. Was dabei heuer geboten ist.

Von Thomas Hilgendorf

Der Donauwörther Stadtrat hat am Donnerstagabend im Stadtsaal des Tanzhauses drei verkaufsoffene Sonntage für das laufende Jahr 2022 beschlossen:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen