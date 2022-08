Donauwörth: Eingeklemmter Lkw-Fahrer verletzt sich schwer

Der Fahrer eines Lkw hatte wurde am Freitag zwischen seinem Fahrzeug und einer Schrankanlage eingeklemmt. Schnelle Helfer retteten ihm vermutlich das Leben.

Am Freitag hat sich in Donauwörth ein Lkw-Fahrer schwer verletzt, nachdem er zwischen seinem Fahrzeug eingeklemmt gewesen ist. Der 46-jährige Kraftfahrer aus Augsburg steuerte einen 40-Tonner zu einem Betrieb in der Donauwörther Industriestraße. Um sich beim Pförtner anzumelden, verließ er sein Führerhaus und begab sich an das Kontrollgebäude. Nach erstem Kenntnisstand hatte er zuvor vergessen, die Feststellbremse zu betätigen. Das Gespann setzte sich in Bewegung und rollte in Richtung der Einfahrtsschranke. Aus einem Reflex versuchte der Augsburger wohl, seinen Lkw mit Körperkraft aufzuhalten. Bei diesem Versuch wurde er mit den Armen zwischen die Schrankenanlage und den Lkw-Aufbau gezogen und in diesem nur wenige Zentimeter breiten Spalt kurzzeitig eingeklemmt.

Rettungshubschrauber fliegt schwer verletzten Mann nach Augsburg

Ein Mitarbeiter des Unternehmens erkannte die Lage schnell, sprang ins Führerhaus und betätigte die Feststellbremse, wodurch das Gespann zum Stillstand kam. Der ärztliche Dienst des Betriebs leitete sofort eine Erstversorgung ein und übergab den schwer verletzten Mann an das mittlerweile alarmierte Notarztteam. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Augsburger schließlich in die Uniklinik geflogen. Ein Ersatzfahrer übernahm den Lkw. An der Schranke und den baulichen Einrichtungen entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro, das Fahrzeug bleib unversehrt. Die Polizei Donauwörth ermittelt zur Ursache den Unglücks, dazu wurde auch das Kontrollgerät des Lkw ausgelesen. (AZ)