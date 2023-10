Donauwörth feiert die 50. Kulturtage: Ein halbes Jahrhundert "Gänsehautmomente"

Die 50. Donauwörther Kulturtage sind eröffnet. Eindringliche Worte wie auch kulturelle "Beweise" bilden ein Plädoyer für den hohen Stellenwert von Kultur. Worum es geht.

Herrliches Gelächter durchzieht den Vhs-Saal im Donauwörther Spindeltal, als Alfred Mittermeier sich - gedanklich wie sprachlich treffsicher - den Weg zu seinen Pointen bahnt. Die tiefgründigen Überlegungen des Kabarettisten bewegen sich auf amüsanten Pfaden und gipfeln in zündenden Erkenntnissen, deren satirischem Witz sich keiner entziehen kann. Samtige Töne, einschmeichelnde Melodien erklingen davor und danach und erreichen durchs Ohr direkt das Herz, wo sie Wohlgefühl hinterlassen: Das Duo Dan Marks und Silvio Fortes hat Klassiker dabei, mit denen es an Klavier, Klarinette und mit Gesang den Zauber der Musik spürbar macht. Und Fotos, aneinandergereiht als mathematische Rechnung, Worte, denen durch Plus- und Minus-Zeichen Buchstaben hinzugefügt und entzogen werden, münden in Namen großer Künstler. So bringt Sprachwissenschaftler Joachim Grzega das Publikum dazu, sein Gehirnschmalz anzustrengen, um die Rätsel zu lösen - und zu schmunzeln ...

Es ist die Eröffnungsfeier der 50. Donauwörther Kulturtage. Und wie sehr Kultur ein wirkliches Gut ist, dafür ist dieses Rahmenprogramm ein schlagkräftiger Beweis. Die Einlagen sprechen für sich - erst recht tun das die deutlichen Worte der Festredner. Zusammen bildeten sämtliche Beiträge ein flammendes Plädoyer für Kunst und Kultur, für deren unverzichtbare Werte in unserer Gesellschaft. Sie machten kollektiv erlebbar, was Kultur ausmacht und wie sehr sie zudem geeignet ist, Gemeinschaft zu formen.

Kultur ist es wert, dafür zu kämpfen, sie darf nicht anderen Prioritäten geopfert werden. Diese überzeugend propagierte Botschaft bleibt am Ende der Auftaktfeier stehen. Vier Wochen geballtes Kultur-Erleben hat in diesem Moment begonnen - der Startschuss in die Jubiläums-Kulturtage ist gegeben.

Kulturtage-Eröffnung Dan Marks und Silvio Fortes bestritten den musikalischen Part der Kulturtage-Eröffnung. Foto: Barbara W�rmseher

Oberbürgermeister Sorré: "Ohne Kulturtage wäre die Stadt um einiges ärmer!"

Oberbürgermeister Jürgen Soirré setzt fort, was seine Vorgänger schon gepflegt haben. Das 50. Jubiläum geht ihm "unter die Haut", weil in dieser Kulturpflege so viel "Herzblut, Leidenschaft und Arbeit drinstecken". Oft fällt an diesem Abend ein Name: Alfred Böswald. Er hat vor einem halben Jahrhundert die Donauwörther Kulturtage begründet. Sorré: "Wie viele Gänsehaut-Momente hätten wir nicht erleben dürfen, wenn es sie nicht gäbe. Die Stadt wäre um einiges ärmer! Das hat Dr. Böswald nicht nur erkannt, er hat auch Raum und Möglichkeit geschaffen, dass Kunst und Kultur in Donauwörth den Stellenwert bekommen, den sie verdienen." Organisiert unter der Federführung von Kulturamtsleitern Iris Scheibel und Stadtbibliotheks-Chefin Evelyn Leippert-Kutzner, geben sich auch heuer wieder große Persönlichkeiten ein Stelldichein - von Tanja Kinkel über Gerhard Polt bis zu Veronika Eberle.

"Kultur ist so wichtig, weil ihre Pflege historisches Erbe und unbefristeter Auftrag ist", bringt es Festrednerin Sylvia Heudecker auf den Punkt. Die Leiterin der Schwabenakademie Irsee konstatiert, dass sich die Stadt Donauwörth intensiv der Bewahrung ihrer Geschichte und der daraus hervorgegangenen Persönlichkeiten widme, Kunst und Kultur weiterentwickle und damit einen mutigen und zugleich selbstverständlichen Weg gehe und große Strahlkraft entwickle.

Heudecker lobte diese Haltung, denn Kultur lasse spüren, dass das Leben so viel mehr, dass die Welt so unendlich größer sei. "Wir Menschen brauchen die Gewissheit, dass es anderes gibt - wie wir die Luft zum Atmen oder das Brot brauchen. Kunst gewährt uns die Möglichkeit, in Ruhe Kraft zu schöpfen. Sie lässt uns Zuversicht gewinnen. Erfrischt und gestärkt entlässt sie uns in die Welt 'da draußen'."

Kulturtage-Eröffnung Kabarettist Alfred Mittermeier versetzte mit gut sitzenden, tiefgründigen Pointen das Publikum in Begeisterung. Foto: Barbara W�rmseher

Sylvia Heudecker: "Kultur darf nicht hintan gestellt werden!"

Das dürfe man nicht übersehen, so Sylvia Heudecker, gerade weil Kultur es sich oft gefallen lassen müsse, hintan gestellt zu werden. "Zuerst kommen Wirtschaft, Verkehr, Soziales, Windräder und chinesische IT." Dass Politik für die Kultur Unterstützung leisten müsse, sei aber eine wichtige Erkenntnis und das hätten Alt-OB Böswald und seine Nachfolger mit ihren Stadträten bewiesen. "Starkes kulturelles Leben stiftet echte Gemeinschaft und ist eine Investition in die Zukunft", so die Festrednerin.

Und in der Tat formierten sich bereits die Gäste des Eröffnungsabends zu einer Kultur kollektiv genießenden Gemeinschaft. Etwa, als Kabarettist Alfred Mittermeier in Zeiten des Wahlkampfs die Politiker ein Stück weit aufs Korn nimmt. Plötzlich seien diese von Ideen und beseelt, die man sonst von ihnen kaum kenne, stellt er fest. "Es gibt Politiker, schließt man die in dieser Zeit an einen Lügendedektor an, zerreißts den." Mittermeier animiert die Wähler, die Gunst der Stunde zu nutzen.

Er gibt Tipps, wie man welche Partei einspannen könne, wenn deren Vertreter jetzt auf Stimmenfang vor der Haustüre stünden mit der Frage "Kann ich was für Sie tun?": Die Grünen könne man die Hecke im Garten schneiden lassen. Der FDP solle man den gelben Sack in die Hand drücken mit der Bitte um Entsorgung. Die CSU solle man auffordern, den Filzboden neu zu verlegen, sie habe genug Filz in ihren Reihen. Die SPD solle man ins Schlafzimmer der bettlägrigen Oma schicken, da bräuchte es Versorgen. Und zur AfD solle man sagen: "Da rechts hinten in die Ecke hat ein Hund geschissen. Weg mit dem braunen Dreck." - Mit einem besseren satirischen Kabinettstückchen können Kulturtage kaum starten ...