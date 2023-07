Donauwörth feiert eine Riesenparty für sein Freibad

Plus Bei hochsommerlichen Bedingungen steigt eine enorme Sause auf dem Schellenberg zum 60. Geburtstag des Bades, das wohl eines der schönsten im Süden sein dürfte.

Das Donauwörther Freibad zeigt sich am Feierwochenende mehr als werbewirksam. Der Himmel: azurblau. Die Liegewiesen: voll. Die Laune allseits: sommerlich fröhlich. Und: Zum 60-jährigen Jubiläum hat die Stadt ein buntes Programm für Groß und Klein geplant.

Um 10.30 Uhr ertönt am Samstag eine Lautsprecherdurchsage. Moderator Gerhard Willmann, eigens engagiert vom Radiosender Bayern 1, stellt mit der Eröffnung des Freibads die Festagenda für das Wochenende vor. Es geht gleich richtig aktiv los. Stand-up-Paddling im großen Becken. "Da können sich auch Anfänger ausprobieren", verkündet Willmann den ersten Programmpunkt.