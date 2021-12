Donauwörth

vor 16 Min.

Donauwörth hat jetzt eine Sauna auf Stelzen

Plus Corona brachte Michael Öhlhorn auf neue Wege. Veranstaltungen waren sein Geschäft. Jetzt steigt er mit einem ungewöhnlichen Projekt tiefer ins Gastgewerbe ein.

Von Barbara Wild

Es gibt seit einiger Zeit ein Holzhaus auf Stelzen direkt an der Donau, das die Aufmerksamkeit vieler auf sich zieht. Zunächst haben es vielleicht nur die Spaziergänger registriert, die von der Donaupromenade in Donauwörth die Ufermauer weiter in Richtung Kleingartensiedlung laufen. Denn auf halber Strecke steht seit knapp einem Jahr die besonders anmutende Holzhütte auf dem Privatgrund von Michael Öhlhorn. Übernachtungsgäste aus ganz Deutschland reisen an, um hier ein Wochenende oder sogar wochenweise Urlaub zu verbringen. Seit Neuestem aber ist das selbstgebaute Stelzenhaus auch Erholungsort für Menschen aus nah und fern – denn seit wenigen Wochen ist es auch eine Sauna.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen