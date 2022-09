Donauwörth heißt wieder Pilger willkommen

Donauwörth veranstaltet am Wochenende zum zweiten Mal die Pilgertage. Auf dem Programm stehen Gottesdienste, Touren und Vorträge.

Die Große Kreisstadt lädt von 16. bis 18. September zu den zweiten Donauwörther Pilgertagen ein. Pilgerwanderungen, Vorträge, Pilgerstammtisch und eine Rad-Pilgertour sind rund um das Donauwörther Kreuzfest geplant.

Seit fast 1000 Jahren gilt er als einer der kostbaren Schätze der Christenheit nördlich der Alpen: der „Donauwörther Kreuzpartikel“, Splitter des Kreuzes Christi. Vor ihm knieten Kaiser und Könige, mächtige Kirchenfürsten und einfache Pilger und Wallfahrer. Der Kreuzpartikel war Anlass für die Donauwörther Klostergründung und trug zur aufstrebenden Entwicklung der Stadt an der Donau bei.

Noch heute wird der Donauwörther Kreuzpartikel im Herzen der Stadt in der barocken Kloster- und Wallfahrtskirche Heilig Kreuz aufbewahrt: verehrt von Christen aus aller Welt und von Gläubigen wie auch Spirituellen und Sinnsuchern als Kostbarkeit bewundert. Jeweils um das Fest der Kreuzerhöhung im September findet das „Donauwörther Kreuzfest“ – dieses Jahr am Samstag, 17. September, um 18 Uhr – mit einem feierlichen Gottesdienst statt, der Bürger und Gäste zum Innehalten und zur Begegnung auffordert.

Die Via Romea Germanica geht durch Donauwörth

Seit 2021 werden rund um das Kreuzfest von der Städtischen Tourist-Information in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Pilgertage initiiert. Donauwörth liegt an drei Jakobus-Pilgerwegen, dem Ostbayerischen, Schwäbischen und Fränkischen, und am internationalen Friedens- und Kulturweg, dem Jerusalemweg. Die Jerusalemweg-Friedenstaube ziert den Brückenkopf der Friedensbrücke in der Stadt. Seit dem zwölften Jahrhundert geht der bekannte Rom-Pilgerweg der Via Romea Germanica durch Donauwörth. Die Route wurde 2020 zur „Europäischen Kulturroute“ geadelt.

Am Freitag können Pilger bereits um 8 Uhr den Pilger-Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche besuchen. Anschließend geht es mit Pfarrer Jürgen Nitz aus Kaufering auf eine begleitete Rad-Pilgertour auf dem Jakobus-Pilgerweg. Um 18 Uhr wird es erstmals einen Vortrag zu Pilgern in anderen Religionen geben. Unter dem Titel „Hajj, eine der fünf islamischen Säulen“ wird die Pilgerin Sehnaz Dal-Korkut über ihre Reise nach Mekka referieren. Um 20 Uhr sind dann alle Interessierten zum Pilger-Stammtisch eingeladen.

Zahlreiche Gottesdienste stehen auf dem Programm

Am Samstag wird Brigitte Tanneberger, passionierte Pilgerin und Vorsitzende der Jakobus-Pilgergemeinschaft Augsburg, die Pilgerwanderung auf dem Jerusalemweg und der Via Romea Germanica von Harburg nach Donauwörth begleiten. Treffpunkt ist 9 Uhr in Donauwörth und 10 Uhr in Harburg. Um 18 Uhr findet dann die heilige Messe zum Fest der Kreuzerhöhung in der Wallfahrtskirche Heilig Kreuz statt.

Am Sonntag stehen um 6.50 Uhr das Morgengebet in der Moschee der türkisch-islamischen Gemeinde an der Dillinger Straße, um 9.30 Uhr der evangelische Gottesdienst in der Christuskirche an der Pflegstraße und um 10.30 Uhr die heilige Messe im katholischen Liebfrauenmünster in der Reichsstraße auf dem Programm.

Der Flyer mit detaillierten Informationen zu den Veranstaltungen liegt zur Mitnahme in den Kirchen, dem Donauwörther Rathaus, der Städtischen Tourist-Information in der Rathausgasse, in der Vhs-Geschäftsstelle, im Stadtladen und in den Cafés und Gaststätten aus oder kann online unter www.donauwoerth.de heruntergeladen werden. (AZ)