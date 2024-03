Donauwörth ist Gastgeberstadt der BR-Radltour 2024

Stellvertretend für den Regierungsbezirk Schwaben wurde die Große Kreisstadt für die diesjährige Radltour des Bayerischen Rundfunks ausgewählt. Was dabei geboten ist.

Tagsüber radeln – abends feiern: Unter diesem Motto rollen voraussichtlich an die 1000 Radlerinnen und Radler am 29. Juli in Donauwörth ein. Die Große Kreisstadt ist der dritte Etappenort der diesjährigen Radltour des Bayerischen Rundfunks, die sich durch alle sieben bayerischen Regierungsbezirke zieht. Zum Rahmenprogramm gehört abends auch ein großes Open Air mit einem Überraschungs-Stargast.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré freut sich, dass die Wahl auf Donauwörth fiel: „Unsere Stadt wurde stellvertretend für den Regierungsbezirk Schwaben ausgewählt – darauf sind wir natürlich sehr stolz. Wir freuen uns jetzt schon darauf, die Teilnehmer bei uns willkommen heißen zu dürfen und gemeinsam ein riesiges Fest zu feiern!“

Donauwörth ist Gastgeber für BR-Radler: Welche Künstler kommen?

Denn nachdem die Radler ihre Quartiere bezogen haben, startet am Festplatz in der Neuen Obermayerstraße (Schwabenhallenparkplatz) ein großes Open-Air-Konzert bei freiem Eintritt. Welcher Künstler dabei auftritt, wird von den Veranstaltern erst Mitte Mai verraten. (AZ)