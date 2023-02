Donauwörth rüstet sich zum Ostereiermarkt

Auch heuer wieder lebt die beliebte Tradition in Donauwörth auf. Und auch in diesem Jahr gibt es Neuigkeiten.

Eine beliebte Donauwörther Traditionsveranstaltung steht wieder in den Startlöchern, denn am Sonntag, 19. März, soll sich für Besucher und Aussteller alles rund um österliche Deko und jahreszeitliche Themen drehen. Die City Initiative Donauwörth lädt zum „Donauwörther Ostereiermarkt“ ab 10 Uhr ein, dem sich von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag anschließt.

Schauplatz sind heuer zum zweiten Mal die Kolping-Akademie und das Zeughaus, verbunden mit der Altstadtinsel Ried, auf der im Freien Aussteller zusätzlich handwerkliche Kunstwerke anbieten. Vom winzigen Wachtelei bis zum großen Straußenei gibt es vieles zu entdecken: fantasievoll gestaltete Eier in allen Farben und Größen, gebundene Kränze, österliche Kerzen und mehr. Feine Pinsel, spitze Bohrer und andere Hilfsmittel waren im Einsatz, um die zerbrechlichen Kunstwerke pfiffig und einfallsreich zu verzieren.

55 Bilder Die schönsten Bilder vom Ostereiermarkt in Donauwörth Foto: Helmut Bissinger

Über einen gut beschilderten „Osterspaziergang“, der die prachtvollen Osterbrunnen mit einbindet, sind die beiden Ausstellungsräume gut zu finden. Die niedlichen Holzhasen, die den Besucherinnen und Besuchern den Weg weisen, und der bunt dekorierte Osterbaum, der in der Bahnhofstraße auf dem Woha-Parkplatz zu sehen ist, sind in diesem Jahr völlig neu.

Der verkaufsoffene Sonntag ergänzt den Ostereiermarkt in Donauwörth

Eröffnet wird der Markt um 10 Uhr von Oberbürgermeister Jürgen Sorré und CID-Vorsitzendem Markus Sommer im Zeughaus. Ergänzt wird der Markt durch den verkaufsoffenen Sonntag. In der Innenstadt haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Spazieren gehen, bummeln, verweilen, shoppen, essen und genießen – all das ist also am 19. März in Donauwörth möglich. Wer den „lebensgroßen Häschen“ der CID über den Weg läuft, den erwarten kleine Überraschungen.

Auch das blühende Osterbeet vor dem Tanzhaus sowie weitere Dekorationen in der Innenstadt haben sich zu Hinguckern etabliert. Es gibt auch einen Osterhasen-Malwettbewerb. Die Malvorlage hierfür gibt es ab 19. März beim Infostand im Kaufhaus Woha. Abgabeschluss der Osterbilder ist dann der 8. April. Die bunten Bilder werden ab 11. April in einem Schaufenster des Kaufhauses ausgestellt. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.

Ebenfalls am Sonntag, 19. März, 17 Uhr, wird in der Musikschule das Kindermusical „Schabernackel“ aufgeführt. Der Kinderchor der Werner-Egk-Musikschule präsentiert dieses Stück unter der Leitung von Elisabeth Balser. Eintritt frei. Um telefonische Voranmeldung wird gebeten unter Telefon 0906/23743. Wer gerne an diesem Sonntag eine Stadtführung besuchen möchte, kann sich um 16 Uhr an der Tourist-Information einfinden. Der Preis beträgt 5 Euro pro Erwachsener, 2,50 Euro ermäßigt. Nähere Infos unter: www.cid-donauwoerth.de. (AZ)