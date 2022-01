Donauwörth und Nördlingen starten in die Kinderimpfungen

Plus Das Bayerische Rote Kreuz setzte am Sonntag den Startschuss für die Kinderimpfungen Im Donauwörther Imfpzentrum wurden rund 125 Kinder geimpft.

Die kleine Meerjungfrau Arielle, ihr bester Freund der fröhlich-gelbe Fisch Fabius und der Krebs Sebastian sind nicht unbedingt Gäste, die man im Donauwörther Impfzentrum erwartet. Doch am Sonntag verwandelte sich das Zentrum in die bekannte Unterwasserwelt des Disney-Klassikers und heißt fortan Mädchen und Buben willkommen, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen.