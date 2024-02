Donauwörth

vor 17 Min.

Donauwörth will seine Jugend stärker unterstützen

Plus Ob Partys oder Konzerte – für Jugendliche ist in Donauwörth in dieser Hinsicht nicht unbedingt viel geboten. Ein neues Förderprogramm soll Abhilfe schaffen.

Von Thomas Hilgendorf

Manch einer unter den Jugendlichen nennt Donauwörth des Öfteren mal augenzwinkernd "Dorf ohne Nachtleben" – angelehnt an das Kfz-Kennzeichen DON. Ganz fair mag das freilich nicht sein, aber völlig vom Tisch zu weisen ist es wohl auch nicht. Jetzt soll ein Versuch unternommen werden, der Jugend zu mehr Events zu verhelfen. Kann eine Art Jugendfonds für Partys, Saalmieten und Co. es richten?

Stadtrat Markus Reichensberger gehört noch nicht zur älteren Generation, seine Jugend liegt jedenfalls nicht allzu lang zurück. Gerade deshalb fühlt er sich den jungen Leuten in der Stadt besonders verbunden. Er hat am Montagabend einen Antrag in den städtischen Kultur- und Sozialausschuss eingebracht, der das Engagement und die Ideen junger Menschen für Veranstaltungen nicht sofort am Geld scheitern lassen soll.

