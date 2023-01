Donauwörth will Temposünder selbst zur Kasse bitten

Künftig wird die Stadt Donauwörth auf eigene Faust Blitzer aufstellen. Der Stadtrat beschließt eine kommunale Verkehrsüberwachung mit Geschwindigkeitskontrollen.

Nicht nur die Polizei, sondern auch die Stadt Donauwörth wird in Zukunft selbst Temposünder auf der Spur sein. Die Kommune will selbst Blitzer aufstellen lassen und Rasern damit Einhalt gebieten. Das hat der Stadtrat am Montagabend beschlossen. Ein Kommunalunternehmen mit Namen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte führt künftig sporadisch im Auftrag der Stadt Geschwindigkeitskontrollen an vordefinierten Messstellen durch, die zuvor mit der Polizei abgestimmt werden.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré betont, "mit den punktuellen Kontrollen reagieren wir auf die vielen Forderungen aus der Bevölkerung und hoffen, dass wir damit insbesondere an den bekannten Brennpunkten zu einer Entschärfung und damit zur Verkehrssicherheit beitragen zu können". Ziel dieser Entscheidung ist die Steigerung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet. (AZ)

Ein ausführlicher Bericht folgt.

Lesen Sie dazu auch