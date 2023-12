Donauwörth

vor 32 Min.

Donauwörther Durststrecke bis zur Tanzhaus-Eröffnung

Eines der Kernprojekte in Donauwörths Innenstadt: die Sanierung des Tanzhauses in der Reichsstraße.

Plus Bei der letzten Bürgerversammlung in diesem Jahr nennt Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré wichtige Daten zur Stadtentwicklung. Auch die Seilbahn wurde genannt.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Jürgen Sorré sieht die Zukunft von Donauwörths Innenstadt nicht so pessimistisch, wie man derzeit angesichts der Leerstände befürchten könnte. Der Oberbürgermeister wird nicht müde, von seiner Vision zu erzählen. Sie gründet auf den Umnutzungsplänen für das Tanzhaus. Wenn der Prachtbau in der Reichsstraße Ende 2027 eine neue Funktion haben wird, so der Politiker, werde neues Leben in die Stadt kommen.

Ein „neues“ Tanzhaus sieht Sorré als Anreiz: für Menschen, die dann neue Geschäfte eröffnen wollen, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, die gerne in die City kommen, um etwas zu erleben. „Wir müssen aufpassen, im Moment nicht alles schlechtzureden“, erklärte der OB bei der Bürgerversammlung der Donauwörther Innenstadt im Gebäude der Volkshochschule. Sein Fokus dabei: das Geschehen in der Kernstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen