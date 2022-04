Donauwörther erhalten fingierte Rechnungen von falschen Anwälten

Verdächtige Post ist Donauwörthern zugestellt worden. In einem Schreiben fordert eine angebliche Kanzlei eine offene Rechnung zu begleichen. Die Polizei warnt.

Mit einer neuen und wieder perfiden Betrugsmasche versucht eine vermeintliche Anwaltskanzlei derzeit Bürgern aus der Region Geld aus der Tasche zu ziehen. Am Donnerstag meldeten sich bei der Polizei Donauwörth mehrere Personen, die einen Brief einer angeblichen Anwaltskanzlei aus der Maximilianstraße in München erhalten haben. Sie stammen aus Donauwörth, Kaisheim, Tapfheim und Bäumenheim. Mit dem Schreiben unter dem Betreff "vorgerichtliche Mahnung" wurden die Adressaten aufgefordert, offene Forderungen der "Euro-Lotto-Zentrale Euro Jackpot -6/49" in Höhe von 289,50 Euro zu bezahlen.

Betrug: Falsche Anwaltskanzlei schreibt Bürger in Donauwörth an

Angeblich hatten die Betroffenen telefonisch einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen. Das Kuvert enthielt auch ein vorgefertigtes Kündigungsschreiben für das Abonnement, auf dem sich gleichzeitig ein SEPA-Lastschriftmandat befand. Das sollten die Angeschriebenen gleich mit ausfüllen.

Nach bisherigen Ermittlungen der Donauwörther Polizeibeamten ist unter der Absenderadresse in München aber keine Anwaltskanzlei existent. Zudem hatten die Bürger überhaupt keine Aboverträge abgeschlossen. Vor den versandten Briefen und der Masche wird seit Kurzem bereits im Internet gewarnt.

Deshalb warnt die Polizei Donauwörth jetzt alle Bürger, die einen Brief zugestellt bekommen. Keinesfalls sollte man das SEPA-Lastschriftmandat auszufüllen und auf das Schreiben reagieren. Etwaige Kontaktaufnahmen mit dem Absender führen nach bisheriger Kenntnis ins Leere. (AZ)

