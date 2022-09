Donauwörth

17:50 Uhr

Donauwörther Flohmarkt betritt neues Terrain

Plus Der größte Flohmarkt Donauwörths, der vormals in der Bahnhofstraße stattfand, hat nun einen neuen Standort. So ist die Stimmung vor Ort.

Von Celine Theiss

Der große Flohmarkt in Donauwörth ist ein jährlicher Höhepunkt für viele Kinder und Erwachsene. Von Donnerstag bis Samstag werden auch in diesem Jahr wieder auf mehr als 100 Ständen ganz unterschiedliche Dinge angeboten. Doch in diesem Jahr findet der Markt nicht entlang der Bahnhofstraße, sondern auf dem Parkplatz des Woha-Einkaufszentrums statt. Seit Kurzem finden dort auch erwachsene Secondhand-Liebhaber das ein oder andere Schmuckstück. Am Eröffnungstag tummelten sich dort bereits etliche Besucherinnen und Besucher um die Stände der Händlerinnen und Händler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

