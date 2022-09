Donauwörth

Donauwörther Freibad verzeichnet neuen Besucherrekord

Plus Noch nie besuchten so viele Menschen das Donauwörther Freibad wie im Jahr 2022. Es gibt allerdings auch eine nicht so erfreuliche Nachricht: Sie betrifft die Eintrittspreise.

Von Celine Theiss

Der Himmel wird grauer, das Wetter wird nasser und die Temperaturen purzeln stetig. Der Herbst hält nun langsam auch im Landkreis Donau-Ries Einzug. Mit ihm endet am 11. September auch die erste Freibadsaison in Donauwörth nach dem großen Umbau, jedoch eine Woche früher als ursprünglich geplant. Oberbürgermeister Jürgen Sorré und Betriebsleiter Robert Blaschek ziehen jetzt eine erste Bilanz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

