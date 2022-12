Donauwörther gerät bei Handykauf gleich zweimal an Betrüger

Ein Mann aus Donauwörth will über Facebook ein Mobiltelefon kaufen. Zwei Versuche gehen schief.

Dass sich im Internet offenbar jede Menge Kriminelle tummeln, musste ein Donauwörther nun erfahren. Er geriet beim Versuch, ein Mobiltelefon zu kaufen, gleich zweimal an Betrüger. Der 30-Jährige wollte ein gebrauchtes Gerät erwerben. Zunächst probierte er dies über Facebook. Bei einem privaten Verkäufer orderte er ein Smartphone zu einem ausgehandelten Preis von 380 Euro. Der Mann war vorsichtig und überwies nur 50 Prozent der Summe per Vorkasse an den Unbekannten. Dann brach der Kontakt zu diesem ab.

Einen Tag später ging der 30-Jährige erneut auf eine Facebook-Anzeige ein, um ein iPhone zu kaufen. Dafür überwies das Opfer erneut die Hälfte des Preises von 320 Euro an einen anderen vermeintlichen Verkäufer. Aber auch dieser meldete sich nicht mehr, nachdem er das Geld bekommen hatte. Die Ware lieferte er ebenfalls nicht. Somit war der Donauwörther insgesamt 350 Euro los. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Betrugs in zwei Fällen. (AZ)