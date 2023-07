Donauwörther gewinnen auf Messe zweiten Preis für Weizen-Einschenk-Roboter

Arbeitsgruppe der Ludwig-Bölkow-Berufs- und Technikerschule hat einen großen Erfolg auf der "automatica2023" in München errungen. Wie ihre Konstruktion überzeugte.

Erst Mitte Juni hat die Ludwig-Bölkow-Schule in Donauwörth unserer Redaktion ihren Weizen-Einschenk-Roboter vorgestellt - nun dürfen sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe mit ihrem Lehrer Matthias Richter über einen beachtlichen Erfolg freuen: Das entwickelte Konzept überzeugte auf der weltweit größten Robotik-Messe, der automatica 2023, in München. Dort wurde es im Rahmen eines Wettbewerbs vorgestellt. Die Donauwörther Gruppe erreichte den zweiten Platz und gewann ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro.

Dieser Wettbewerb der TU München unter der Schirmherrschaft des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger sollte interessierten und motivierten Schülerinnen und Schülern, sowie Studierenden die Möglichkeit geben, selbst Ideen im Bereich der menschenzentrierten Automatisierung zu entwickeln und umzusetzen. Die Aktion steht unter dem Gedanken, den wachsenden Fachkräftemangel in selektierten Branchen durch Automatisierung zu bekämpfen und Mitarbeiter zu entlasten. Hierbei war der Auftrag einen automatischen Einschenker für Weizenbier zu entwickeln.

"Automatica2023": Funktionale Anforderungen mussten erfüllt werden

Im Fokus standen verschiedene funktionale Anforderungen, die durch die Gruppen erfüllt werden mussten. Es sollte beispielsweise das Weizenbierglas mit frischem Wasser ausgespült werden, jeweils 375 Milliliter im 30-Grad-Winkel eingeschenkt, die Flasche geschwenkt, sowie eine Mensch-Maschinen-Schnittstelle mit mechanischen Tastern und Not-Aus entwickelt werden. Neben weiteren Qualitäts- und Implementierungsanforderungen stand vor allem auch die kreative Umsetzung im Vordergrund.

In einem ersten Schritt musste die Gruppe ein theoretisches Konzept mit technischen Zeichnungen, ausformuliertem Entwurf der Steuerung und Komponentenliste erarbeiten. Aus den eingereichten Konzepte wurden drei Gruppen ausgewählt, die einen Prototyp entwickeln und diesen auf der automatica 2023 demonstrieren durften. Nach einer Präsentation aller Prototypen musste sich jede Gruppe den Fragen der Fachjury stellen. Das Konzept der Gruppe um Benjamin Gebhardt, Max Graf, Sina Müller, Laura Goetz, Max Welscher und Benedikt Lajos bestand im Wesentlichen aus zwei kooperativen Robotern der Marke UR und vielen selbst entwickelten und im 3D-Druckverfahren konstruierten Komponenten.

Vom Publikum gab es großen Zuspruch für das Projekt aus Donauwörth

Unterstützt wurde die Gruppe an diesem Tag von Schulleiter Gerhard Kilian, dem Leiter der Technikerschule Konrad Fieger und dem betreuenden Lehrer Matthias Richter. Neben den großartigen Erfahrungen auf der Bühne der TU München und dem großen Zuspruch des Publikums konnten sich die Schülerinnen und Schüler auch zu den Entwicklungen und Innovationen im Bereich der Automatisierung von Produktionsprozessen informieren. Ebenfalls trat kurz vor der Präsentation noch der bayerische Kultusminister Michael Piazollo auf die Bühne und sprach zum Werdegang und Chancen im Bereich KI und Robotik. (AZ)