Donauwörther Handwerkertage finden erstmals in autofreier Reichsstraße statt

Am 2. April ist die Donauwörther Reichsstraße wieder autofrei. Regionale Handwerker präsentieren ihr Spektrum. Im Färbertörl gibt es eine Ausstellung der Kunstfreunde.

Die Donauwörther Handwerkertage ziehen um: Am Samstag, 2. April, verwandelt sich die Reichsstraße zur Handwerkermeile. Autos und Busverkehr bleiben draußen. Erstmals findet der Thementag mit in der Donauwörther Ludwig-Bölkow-Berufsschule mitten in der autofreien Reichsstraße statt.

"In diesem Jahr koppeln wir die Handwerkertage an die Sperrung der Reichsstraße am ersten Samstag im Monat und nutzen so das ungestörte Bummeln", erklärt es Projektleiter Raimund Brechenmacher. "Wir freuen uns, auch heuer wieder das breite Spektrum der Donauwörther Handwerksbetriebe zeigen zu können und wollen uns nicht nur mit unseren Produkten, sondern auch als Ausbildungsbetriebe präsentieren."

Donauwörther Handwerkertage: Öffnungszeiten, Ort und Programm

Von 10 bis 18 Uhr können sich Bummelnde nicht nur die Beine vertreten, sondern nützliche Tipps von den Handwerkern abholen. Informationen und Präsentationen zum Thema Bauen, Wohnen & Renovieren. Aber auch: Wie gestalte ich meinen Garten oder was gibt es Neues zum Thema Freizeit?

Die Donauwörther Handwerkertage finden am 2. April erstmals in der autofreien Reichsstraße statt. Foto: Helmut Bissinger (Archivbild)

Es wird auch ein Kinderprogramm geben. Beim Tigerenten-Rodeo können die Kleinen ihr Geschick unter Beweis stellen. Außerdem gibt es wieder Laufzettel für eine Art Schnitzeljagd. Die Handwerker bieten aufregende Mitmachaktionen an, und es warten tolle Preise für die Kinder. Also den Laufzettel abstempeln lassen, diesen in die Losbox werfen und hoffentlich gewinnen.

Ausstellung im Donauwörther Färbertörl der Kunstfreunde Donauwörth parallel zum Handwerkertag

Anlässlich des Handwerkertags findet im Färbertörl eine Ausstellung der Kunstfreunde Donauwörth statt. Von 11 bis 17 Uhr sind Werke von Anneliese Waffenschmidt und Andre Seidel zu bewundern. Mit einem kleinen Abstecher zur alten Wörnitz kann der Bummel durch die Reichsstraße durch die Besichtigung und den Kauf von unterschiedlichsten Kunstwerken bereichert werden. Zu sehen sind Arbeiten der Malerei und Plastik sowie Zeichnungen, Kalligrafien, Skulpturen und mehr. (AZ)

