Donauwörther Kolpingsfamilie will Auflösung verhindern

Plus Die Kolpingsfamilie Donauwörth dürfte einer der ältesten noch existierenden Vereine der Stadt sein. Doch jetzt ist dringend eine Verjüngung erforderlich, wie der Vorstand betont.

Nein, direkt vor der Auflösung stehe die traditionsreiche Donauwörther Kolpingsfamilie nicht. Noch nicht, wie Vorsitzender Hans-Peter Wurdack erklärt. Aber es sei von immenser Bedeutung, jetzt jünger zu werden – im Prinzip wolle man dies schon seit Jahren, doch nun sei es an der Zeit, offensiv um engagierte Neumitglieder zu werben. "Wir stehen vor einem Umbruch", erklärt Wurdack gemeinsam mit seinen Kollegen Andreas Huber und Susanne Zinsmeister. Und: Es müssen Vorstandsposten demnächst neu besetzt werden. Geschieht dies nicht, droht gar die Liquidation eines der ältesten Donauwörther Vereine.