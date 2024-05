Donauwörth

vor 50 Min.

Donauwörther Maimarkt im Zeichen von Europa

Die Bahnhofstraße als Flaniermeile - das gehört zum Maimarkt in Donauwörth.

Plus Das Rahmenprogramm am Maimarkt-Wochenende in Donauwörth gestalten auch Ukrainer mit. Oberbürgermeister und Minister beschwören die europäische Einigkeit.

Von Helmut Bissinger

So voll ist die Donauwörther Innenstadt nicht oft. Die Magnetwirkung hat das schöne Wetter zum Maimarkt-Wochenende ausgelöst, gekoppelt mit einem vielfältigen Programm. Vor allem am Sonntag zog es zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Große Kreisstadt. Hinzu kam ein verkaufsoffener Sonntag, der nach Auskunft der Händler gut genutzt wurde. „Wir sind zufrieden“, lautete das Fazit der veranstaltenden City-Initiative Donauwörth (CID).

„Dass wir unsere Kultur und unser Leben hier präsentieren dürfen ist eine große Ehre.“ Vitaly Laryushkin sagte das immer wieder. Er und die anderen Flüchtlinge aus der Ukraine gestalteten einen Großteil des Programms auf der Altstadtinsel Ried. Dort hatte Oberbürgermeister Jürgen Sorre nach der Europahymne, gespielt von einem Teil der Stadtkapelle, offiziell begrüßt. Als Europastadt wolle man gerade auch im Hinblick auf die Europawahl am 9. Juni die Gemeinschaft der Länder hervorheben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen