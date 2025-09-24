Donauwörther Mondspritzer machen das Sportabzeichen

Im Riedlinger Sportheim erhielten zum 8. Mal in Folge die Donauwörther Mondspritzer mit ihren Gästen die Urkunden und Abzeichen für das Deutsche Sportabzeichen. 22 Teilnehmer, von sieben bis über 80 Jahren, stellten sich der Leistungsprüfung. Neben Schwimmen mussten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination nachgewiesen werden. Die Übungsleiter Werner Freißler und Artur Mayerföls konnten erstmals OB Jürgen Sorre und ununterbrochen zum 8. Mal auch Landrat Stefan Rößle für ihre erfolgreiche Teilnahme auszeichnen. Sorre, der auch Mondspritzer-Vorsitzender ist, gratulierte allen Teilnehmern und dankte den Übungsleitern für ihr großes Engagement. Gerne habe er das letztes Jahr gegebene Versprechen eingelöst und heuer an der Aktion teilgenommen. Auch der für die Sportabzeichen zuständige BLSV Kreisreferent Jochen Weber zeigte sich wie die Vorredner erfreut über die zahlreiche Teilnahme. Alle betonten sie die Bedeutung dieser jährlichen Olympiade für jedermann und wünschten sich, dass auch nächstes Jahr diese Aktion durchgeführt werden kann. Helmut Neureiter dankte als Vorstandsmitglied der Mondspritzer den Übungsleitern Werner Freißler und Artur Mayerföls, die an zahlreichen Terminen die Leistungsabnahme vorgenommen hatten. Beiden überreichte er ein Geschenk. Edith Neureiter hatte mit viel Engagement die Verleihung bestens vorbereitet.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!