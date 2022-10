Donauwörther Narren blicken optimistisch auf die anstehende Faschingssaison

Die Initiative Fasching Donauwörth (IFD) plant heuer wieder einige der traditionsreichen Veranstaltungen. Zudem wurde neu gewählt.

Turnusgemäß wird alle drei Jahre das Präsidium der Initiative Fasching Donauwörth (IFD) neu gewählt. Dazu versammelten sich jüngst die Mitglieder des Vereins im "Mäxle". Präsident Ulrich Reitschuster konnte Ehrenpräsident Anton Scheller und Bürgermeister Josef Reichensberger sowie die Ehrenräte begrüßen. Leider fanden in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt keine größeren Veranstaltungen statt. Für die nächste Session ist die Vorstandschaft optimistisch, dass alles weitgehend normal abgehalten werden kann. Die Faschingseröffnung soll am 11. November um 16.11 Uhr mit dem Rathaussturm und Guggamusik stattfinden.

Allerdings gestalteten sich Innenveranstaltungen in Donauwörth laut Verein "etwas schwierig", da das Tanzhaus nicht mehr zur Verfügung stehe. Einziges größeres Gebäude für derartige Faschingsveranstaltungen sei aktuell die Neudegger Turnhalle. Natürlich möchte man die zwei Freiluftveranstaltungen wie gewohnt durchführen. Am 5. Februar soll sich der Faschingsumzug durch die Innenstadt schlängeln und – als Höhepunkt – soll der Tandlerfasching am Rosenmontag in der Reichsstraße stattfinden. Bei der Neuwahl wurde indes Präsident Ulrich Reitschuster und Vizepräsidentin Sabrina Reiter bestätigt. Als Schatzmeister werden künftig Lea Bullinger und Leoni Hofmann für den Verein tätig sein. Zur Schriftführerin wurde Corina Böhm gewählt. Die Jugendleiterin Patricia Mayer wurde in ihrem Amt bestätigt. (AZ)

