Donauwörth

06:01 Uhr

Donauwörther Notärztin: "Luft ist raus bei vielen Kollegen"

Plus Für Birgit Baier ist eine radikale Veränderung des Gesundheitssystems alternativlos. Lob bekommt indes auch bei angespannter Lage die Donauwörther Klinik.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Birgit Baier steht gerade vor der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth und schnauft kurz durch. Sie hat Glück gehabt: Ihre Patienten wurden übernommen. Erst einmal alles gut also. Doch die Situation sei für die Notfallmediziner und Rettungsdienste nach wie vor angespannt, berichtet die Donauwörther Notärztin. Der Fehler liege im System, kritisiert die Medizinerin, und nicht an fehlendem Willen der Pflegekräfte, Kliniken oder Ärzte. Es drohe ein Burn-out im großen Stile, wenn nicht bald das Ruder herumgerissen werde, so Baiers Prognose.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen