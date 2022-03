Donauwörther ohne Führerschein und betrunken am Steuer erwischt

Schlangenlinien fuhr ein 46-Jähriger durch Donauwörth. Als er von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte, machte er sich davon.

In der Nacht auf Montag gegen 00.50 Uhr hat eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth einen roten Fiat mit Donauwörther Kennzeichen in der Artur-Proeller-Straße versucht anzuhalten, dessen Fahrer aufgrund unsicherer Fahrweise aufgefallen war. Der 46-jährige Fahrer aus Donauwörth wendete jedoch sein Fahrzeug und fuhr in Schlangenlinien weiter.

Über 1,6 Promille, keine Fahrerlaubnis: Donauwörther erwartet eine Anzeige

Einen halben Kilometer später gelang die Kontrolle. Der Mann machte einen alkoholisierten Eindruck, ein Alkomattest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Außerdem gab der Mann an, nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Nach einer durchgeführten Blutentnahme auf der PI Donauwörth wurde der Mann wieder entlassen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)