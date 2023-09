Donauwörth

18:00 Uhr

Donauwörther Oktoberfest geht bald wieder los: Das ist das Programm

Das 13. Kiwanis-Oktoberfest findet am kommenden Wochenende in Donauwörth statt.

Plus Zum 13. Mal findet auf dem Donauwörther Volksfestplatz das Kiwanis-Oktoberfest statt. Dabei ist wie immer viel für alle Altersgruppen geboten.

Wenn in München das Oktoberfest vorbei ist, dann heißt es in Donauwörth: „Ozapft is!“. Der Kiwanis-Club Donauwörth verwandelt zusammen mit dem Jugendzentrum Donauwörth und dem Wasserhaustreff Nordheim von 13. bis 15. Oktober den Volksfestplatz in einen Vergnügungspark. Bereits zum 13. Mal freut man sich auf fröhliche Musik und kulinarische Leckerbissen, auf das süffige Bier, auf das beheizte Festzelt, die Schießbuden, den Twister und auf die altbewährte Schiffsschaukel.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré wird am Freitag um 18.30 Uhr das erste Fass zusammen mit Past Präsident Joachim Schoser anzapfen und die Frei-Maßen an die Besucher verteilen. Die Cagey Strings Rock'n Roll Band heizt abends dem Partyvolk ein. Bei der vom Original Oktoberfest bekannten Band gibt es handgemachte Livemusik bis hin zu den neuesten Hits und Ohrwürmern zu hören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

