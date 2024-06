Donauwörther Polizei findet Drogen und Waffen in Wohnung

Die Polizei entdeckt in einem Haus im Gebiet der Monheimer Alb unter anderem Cannabispflanzen und Schreckschusswaffen. Das bringt dem Besitzer Ärger ein.

Durch einen Zufall ist die Donauwörther Polizei in einem Ort im Bereich der Monheimer Alb auf professionelle Aufzuchtanlagen für Marihuana gestoßen. Die hat offenbar ein Mann betrieben. Der hielt sich nicht an die erlaubten Mengen. Die Beamten stießen in der Wohnung auch noch auf andere verbotene Dinge.

Auf die Drogen in dem Haus kam die Polizei durch einen Zufall. Eine Person entdeckte in den Räumen die verdächtige Anlage und verständigte die Gesetzeshüter. Daraufhin veranlasste die zuständige Staatsanwaltschaft in Augsburg eine Hausdurchsuchung. Die fand am Montagabend statt.

Donauwörther Polizei entdeckt in Wohnung sieben Cannabispflanzen

Die Kräfte der Inspektion Donauwörth stellten fest, dass der junge Mann deutlich mehr Cannabis als gesetzlich erlaubt besaß. In seiner Wohnung befanden sich sieben Cannabispflanzen, zwei Aufzuchtstationen, umfangreiches Düngemittel sowie diverse Marihuana- und Haschischprodukte.

Ebenso entdeckten die Polizisten knapp 20 Packungen verbotene Muskelaufbaupräparate (Testosteron), zwei Schreckschusswaffen und Munition. Die Beamten stellten sämtliches Material sicher und leiteten unter anderem ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz und das neue Konsumcannabisgesetz ein. Dieses erlaubt den Besitz von höchstens drei solchen Pflanzen. (AZ)