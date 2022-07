Donauwörther Realschule Heilig Kreuz entführt ins Elfenland

Plus Schülerinnen und Schüler bringen ein reizendes Musical auf die Bühne und nehmen sich zugleich ein brisantes, aktuelles Thema vor.

Der Corona-Pandemie, dem derzeitigen Schulhausumbau der Realschule Heilig Kreuz und diversen Krankheitswellen zum Trotz: Die Musical-AG unter Leitung von Andrea Hutzler schaffte jetzt eine runde Gesamtleistung, als sie die Zuschauer im Auchsesheimer Gasthof Hoser mit dem bezaubernden Musical "Elfenland" in eine märchenhafte Welt entführte. Das Stück - komponiert von Martina Preuß - lässt Elfen, Falter und Waldgeister agieren, die ihren Platz zwischen dem großen Wald und den Wasserfällen auf der anderen Seite des Tales haben.