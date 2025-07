Donauwörther Realschule Heilig-Kreuz mit Spitzenergebnis bei BN-Sammlung

Die Haus-und Straßensammlung der BN-Kreisgruppe Donau-Ries ist auch heuer wieder sehr erfolgreich verlaufen. Die Kreisgruppe bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern für ihren Beitrag zum Naturschutz und natürlich den Sammlerinnen und Sammlern der teilnehmenden Schulen Gymnasium Donauwörth und Realschule Heilig-Kreuz Donauwörth, der Mittelschule Rain sowie dem Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen für ihr Engagement. Besonders erfreulich fiel das Ergebnis der Realschule Heilig-Kreuz aus Donauwörth aus. Deren Schülerinnen und Schüler haben in ihrer Freizeit über 6700 Euro gesammelt. Beim Übergabetermin bedankte sich die BN-Kreisgruppe nun bei den besten Sammlerinnen und Sammlern mit kleinen Belohnungen wie Kinogutscheinen, Stofftaschen oder Stiften für ihren Eifer. Auch Schulleiter Wolfgang Mühldorfer zeigte sich beeindruckt vom Umwelt-Engagement seiner Schülerinnen und Schüler und ermunterte sie, auch im kommenden Jahr wieder fleißig zu sammeln und sich damit für den Naturschutz einzusetzen. Stellvertretender BN- Vorsitzender Rudi Schubert berichtete über die Arbeit der Kreisgruppe in der Mertinger Höll vor. So werden die Spendengelder beispielsweise für Flächenankäufe in diesem Gebiet verwendet werden. Durch deren extensive landwirtschaftliche Nutzung und die Gestaltung und Pflege von Feuchtbiotopen wird so ein Lebensraum für Brachvogel und Kiebitz geschaffen, von dem auch viele andere Tiere und Pflanzen profitieren. Abschließend dankte er den durchführenden Lehrerinnen und Lehrern der Fachschaft Biologie für die gute Abwicklung und Zusammenarbeit und überreichte der federführenden Lehrkraft Ursula Schliebe als Anerkennung ein Glas regionalen Honig.

