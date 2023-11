Donauwörther Restaurant erfüllt Weihnachtswünsche für Kinder der Tafel

An Weihnachten die eigenen Kinder zu beschenken, ist für viele selbstverständlich. Beim Goldenen Hirsch können Interessierte nun auch anderen eine Freude machen.

"Ich wünsche mir Knete zum Basteln", "Ich wünsche mir ein Skateboard" oder "Ich wünsche mir Magnetische Bausteine". All dies und noch viel mehr haben Kinder und Jugendliche der Donauwörther Tafel auf Holzsterne geschrieben. In einer großen Tasche sammelt Armin Schnabel vom Gasthof Goldenen Hirsch diese Wunschzettel, bis er sie am ersten Advent an einem Baum mitten in seinem Restaurant aufhängt. Der Gastwirt erzählt, wie es zu der Aktion kam und welchen Wunsch er hat.

Die Idee kam Schnabel durch seine eigene Kindheit. Sein Geburtstag liegt kurz vor dem 24. Dezember, weshalb er als eines von vier Kindern eines Fernfahrers zwar ein Geburtstags-, aber kein Weihnachtsgeschenk erhielt. Deswegen sagte er sich: "Wenn wir irgendwann die Möglichkeit haben, Kindern, denen es nicht so gut geht, ein Geschenk unter dem Christbaum zu ermöglichen, dann wollen wir das tun." Zusammen mit seiner Frau Christine rief er 2019 den "Wunschbaum" ins Leben. Inzwischen gibt es auch eine ähnliche Aktion in Rain durch den dortigen Helferkreis.

Spielzeug, Kleidung, Schulsachen: Kinder wünschen sich alles mögliche

Ende November bringt der Goldene Hirsch die leeren "Wunschsterne" zur Tafel in Donauwörth, heuer insgesamt 250 Stück. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen die Sterne dann an die Kinder, die wiederum ihren Weihnachtswunsch aufschreiben. "Da ist tatsächlich alles dabei", erzählt Schnabel, wie ein ferngesteuertes Auto, aber auch Schulsachen oder warme Kleidung.

Vom Skateboard über den Wintermantel bis zum Playstation-Controller: die Kinder haben die unterschiedlichsten Wünsche aufgeschrieben. Foto: Helen Geyer

Sobald die Sterne an dem Baum im Restaurant hängen, können alle Interessierten vorbeikommen. Schnabel erklärt, wie Interessierte vorgehen sollten: "Reinkommen, an den Wunschbaum schauen und mit uns sprechen. Wir würden gerne Name und Telefonnummer aufschreiben, damit wir nachrufen können, wenn der Stern nicht rechtzeitig da ist." Bis zum 19. Dezember sollte das Geschenk im Gasthaus sein. Kurz vor Weihnachten bringt das Wirtspaar die Geschenke zur Tafel und verteilt sie dort an die Kinder.

Übrige Sterne übernimmt Goldener Hirsch "kompromisslos"

Sollte ein Stern nicht zurückkommen oder übrig bleiben, erfüllt ihn ansonsten der Gastwirt, "kompromisslos". Für ihn sei diese Aktion eine Herzensangelegenheit, die dazu führt, dass er inzwischen auf der Straße darauf angesprochen werde. "Klar, wir sind in einer Zeit, in der man nicht mehr so viel hat wie noch vor fünf Jahren. Ich glaube trotzdem, dass man an die denken kann und sollte, die nicht auf der 'Sonnenseite' des Lebens stehen. Und wenn jemand nichts dafür kann, dann sind es die Kinder."

Schnabel hat noch ein größeres Ziel. Er sagt: "Das ganze Jahr sind andere Sachen wichtiger, aber wenigstens zwei, drei Mal im Jahr kann man einen Schritt weiter denken und über den Tellerrand schauen." Für das kommende Jahr habe der Gastwirt sich vorgenommen, die Initiative weiterzutragen: "Ich glaube, da finden wir in jeder Stadt einen Mitstreiter. Das wäre das Ziel." Mit einem Weihnachtsessen für Bedürftige im Goldenen Hirsch am Tag vor Weihnachten endet die Aktion.