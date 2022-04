Donauwörther "Schmankerltour" findet wieder statt

Zum fünften Mal findet im Mai die Donauwörther "Schmankerltour" statt. Fünf verschiedene Wirte führen durch ein Viergänge-Menü. Tickets gibt es schon jetzt.

In diesem Jahr findet vom 18. bis 25. Mai ab jeweils 18 Uhr wieder die Donauwörther "Schmankerltour" statt. Die Besucher erwartet ein Viergänge-Menü und eine Bierprobe in fünf verschiedenen Gastronomiebetrieben Donauwörths. Passend zum Anlass wird um legere Abendgarderobe gebeten. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen beschränkt. Tickets gibt es bei der City-Initiative-Donauwörth direkt im Rathaus (Rathausgasse 1 in Donauwörth), telefonisch unter der Nummer 0906/789701 oder per Mail an die E-Mail-Adresse: cid@donauwoerth.de zum Preis von 79 Euro pro Person. (AZ)

Lesen Sie dazu auch