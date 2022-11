Donauwörther Schüler gründen neue Firmen

Das Gymnasium Donauwörth erhält ein neues Siegel. Damit wird das Engagement von Lehrkräften und Schülern auf dem Feld Wirtschaft und Bildung unterstrichen.

Das Gymnasium Donauwörth darf sich ab sofort "Junior Premium Schule" nennen. Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln "JUNIOR gGmbH" zeichnet durch das Siegel Schulen aus, die sich besonders für die ökonomische Bildung einsetzen. Damit soll öffentlich gemacht werden, dass diese Schulen die Förderung des Unternehmergeistes maßgeblich in den Schulalltag integrieren.

Regelmäßig nimmt das Gymnasium Donauwörth am Projekt Junior teil, bei dem die Schüler im Leitfach Wirtschaft und Recht reale Unternehmen gründen. Durch die Vermarktung von Dienstleistungen oder selbst hergestellten Gütern erhalten die Schüler einen Einblick in unternehmerische Entscheidungen und kaufmännische Tätigkeiten. Als Rechtsform wird immer die Aktiengesellschaft gewählt, wodurch ein Anfangskapital von 900 Euro generiert werden kann. Die Namens- und Produktwahl obliegt allein bei den Schülern, ebenso wie sie am Markt agieren. Kapitalbeschaffung, Vermarktungsstrategien, Distributionsmöglichkeiten, Rechnungswesen: Alles funktioniert wie in einem echten Unternehmen. Junior übernimmt dabei die Rolle des Staates und fordert Bilanzen und die daraus resultierenden Steuerzahlungen ein. Am Ende eines Schuljahres beziehungsweise Unternehmensjahres zeigt sich, wie erfolgreich die Schüler-AG ihre Strategien umsetzen konnte. Mögliche Gewinne werden nach der Hauptversammlung an die Aktionäre ausgeschüttet.

Neues Projekt aus Donauwörth: die Canvasbag AG

Das aktuelle Schülerunternehmen "Canvasbag AG" hat die Phase der Geschäftsfindung gerade hinter sich. Ziel der AG ist die Produktion von Jutetaschen mit originellen Aufdrucken, welche von regionalen Nachwuchskünstlern gezeichnet bzw. gemalt werden sollen. Außerdem laufen gerade Gespräche bezüglich einer Kooperation mit dem Behindertenwerk Sankt Johannes. Im Sinne der Corporate Social Responsibility sollen mit diesem Geschäftsansatz alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (sozial-ökonomisch-ökologisch) beachtet werden.

Das Schulsiegel "Junior Premium Schule" wurde von den aktuellen Unternehmensvorständen Melissa Tozman und Tizian Huber-Mönch an Schulleiter Karl Auinger und dem leitenden Projektlehrer Jürgen Faber übergeben.

