Donauwörther Schülerin räumt in Berlin Kunstpreis ab

Sarah Schweidler aus Nördlingen besucht die FOS-BOS in Donauwörth. Sie hat bereits im Alter von vier Jahren mit der Malerei angefangen.

Plus Sarah Schweidler hat mit vier apokalyptischen Bildern die Jury überzeugt und einen europäischen Wettberwerb gewonnen. Die FOS-Schülerin hat hart trainiert.

Schon früh hat sie das Fieber gepackt. Von Fieber lässt sich in Zusammenhang mit Sarah Schweidlers Leidenschaft durchaus reden, denn die 20-Jährige, die in Donauwörth die FSO-BOS besucht, trainiert jeden Tag über Stunden – und zwar: malen, zeichnen, designen. Auf Papier, auf dem Tablet, auf dem Handy. Vor Kurzem ist sie für eine Bilderserie in Berlin ausgezeichnet worden. Die hat sie mit dem Smartphone kreiert. Kaum zu glauben, wenn man das Ergebnis betrachtet.

