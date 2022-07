Donauwörther Stadtladen findet bayernweit Beachtung

Das Projekt "Unser Stadtladen" in Donauwörth ist für den Bayerischen Stadtmarketing-Preis nominiert. Es lockt Preisgeld und natürlich viel Aufmerksamkeit.

Freude im Büro des Stadtmarketings im Donauwörther Rathaus: Das Projekt "Unser Stadtladen" der City-Initiative Donauwörth ist für den Bayerischen Stadtmarketing-Preis nominiert worden. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat die Nominierten am Dienstagvormittag bekannt gegeben. "Alle Nominierten in den vier Kategorien haben nun die Chance auf den begehrten Preis", sagt Aiwanger.

Donauwörth ist für den Stadtmarketingpreis Bayern in der Kategorie zwei (12 bis ca. 20.000 Einwohner) nominiert. Insgesamt 44 Stadtmarketing-Projekte wurden für den Preis eingereicht, zwölf wurden nominiert. In Kategorie 2 schaffte es Friedberg und eben Donauwörth. Die Jury betonte den Erhalt der Nahversorgung im Ortskern durch die Kommune und die Funktion eines Treffpunkts.

Zur Nachahmung empfohlen: Das Projekt "Unser Stadtladen" in Donauwörth

"Wir freuen uns sehr über die Nominierung", sagt Stadtmarketing-Chefin Christiane Kickum. Die CID hatte im Sommer 2018 die Initiative für die Etablierung eines Lebensmittelladens in Donauwörth ergriffen. Nach der erfolgreichen Gründung mit der Finanzierung durch über 260 Anteilseigner im November 2018 hat es zwar lange gedauert, bis geeignete Räumlichkeiten gefunden wurden. Doch am 15. Dezember 2020 konnte der Stadtladen Donauwörth in der Reichsstraße eröffnet werden. Seitdem wird auch das Thema Nachhaltigkeit in den unterschiedlichsten Bereichen umgesetzt.

Der Stadtladen in der Donauwörther Reichsstraße hat viele Fans. Foto: Helmut Bissinger (Archiv)

2005 wurde der Stadtmarketingpreis Bayern zum ersten Mal vergeben, der von Anfang an vom bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert und unterstützt wurde. Mit dieser Ehrung sollen Innovationen und Engagement im Bereich City- und Stadtmarketing in den bayerischen Kommunen gewürdigt und zur Nachahmung empfohlen werden. Am 28. September wird Unser Stadtladen in München vorgestellt und bestenfalls am 24. Oktober als Sieger gekürt werden. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert. (mit pm)