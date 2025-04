Die Donauwörther Stadtmeisterschaft im Klettern ist mittlerweile ein jährlicher Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt. Bereits zum neunten mal zog der Kraxlstadl in Donauwörth Kletterbegeisterte aus der gesamten Region an und bot sowohl erfahrenen Athleten als auch Neulingen eine Plattform, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Von Kindern ab sechs Jahren bis hin zu Senioren, jeder war willkommen, teilzunehmen und sich mit anderen zu messen. Insgesamt 98 Kletterer und Kletterinnen kamen dem Ruf nach und spornten sich gegenseitig an. Der Wettkampf umfasste sowohl Boulder- als auch Kletterrouten. Die Teilnehmer mussten in der vorgegebenen Zeit insgesamt fünf Lead Routen, d.h. Klettern mit Seil bis ca. 15m Höhe, und 20 Boulder, d.h. Klettern ohne Seil aber in Absprunghöhe, bewältigen. Bei den Leadrouten zählte jede geklippte Sicherung als Punkt. Bei den Bouldern gab es für jede Zone einen Punkt und für das Top, also der oberste Griff, zwei Punkte. Die Organisation der Stadtmeisterschaft war ein Gemeinschaftswerk. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer und externe Routenschrauber investierten in der Vorwoche etliche Stunden bin in den Abend hinein. So mussten die alten Griffe zuerst ausgeschraubt, gereinigt und dann wieder in neuen Routen in die Wand geschraubt werden. Die Atmosphäre während der Stadtmeisterschaft war einzigartig. Die Halle war erfüllt von Anfeuerungsrufen, Jubel und dem Geräusch von Kletterseilen. Neben dem Wettkampf gab es für die Sportler auch kleine Leckereien und Getränken. Am Ende wurde der Titel bei den Männern sogar noch im Stechen ausgefochten, nachdem zwei Kletterer die identische Punktzahl nach dem vierstündigen Wettkampf hatten. Nach einer kurzen Rede des 1. Vorsitzenden der DAV Sektion Donauwörth, Bernd Prause, überreichte Oberbürgermeister Jürgen Sorre die Siegerpokale und Urkunden.

